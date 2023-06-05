Навка прокомментировала ситуацию с ледовым шоу в Луганске

Навка о ледовом шоу в Луганске: «Конкретики нет из-за тяжелой обстановки»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о проведении ледового шоу в Луганске.
Как сообщает «Р-Спорт», шоу было запланировано на 6 июня. В конце прошлого года компания Навки выиграла грант в размере 14 миллионов рублей на проведение в Луганске мюзикла «Руслан и Людмила».
«Конкретики нет из-за тяжелой обстановки», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
В мае Навка уже сообщала о возможной отмене мероприятия.
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