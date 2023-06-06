Ради МОК IBA не продлила контракт с «Газпромом»

Международная ассоциация бокса (IBA) отказалась продлевать контракт с «Газпромом» ради восстановления членства в МОК. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

В отчете для МОК IBA заявила, что выполнила все критерии реформы для восстановления организации. В частности, федерация улучшила свою работу в сфере финансов, управления и спортивной честности, погасила задолженности. Также отмечается, что организация отказалась продлевать контракт с «Газпромом».

Кроме того, в отчете говорится, что МОК действует односторонне и распространяет ложные заявления. Также упоминается о нарушениях экс-президента организации Ву Чинг Куо, который ранее был членом МОК.