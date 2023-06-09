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В Петербурге из-за марафона "Белые ночи" введут временные ограничения для транспорта

В Санкт-Петербурге из-за проведения марафона "Белые ночи" 11 июня введут временные ограничения движения транспорта, также график работы общественного транспорта будет изменен 12 июня, в День России. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе городского комитета по транспорту.

В Петербурге из-за марафона "Белые ночи" введут временные ограничения для транспорта
© Пресс-служба организаторов мероприятия

В связи с проведением марафона на нескольких улицах вводятся временные ограничения в движении транспорта. Так, 11 июня с 00:00 до 23:59 будет запрещена остановка транспортных средств на 55 участках дорог. Еще на некоторых улицах в период с 11 июня по 12 июня вводится запрет на движение транспортных средств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что будут внесены изменения в трассы следования 29 автобусных, 11 троллейбусных и 3 трамвайных маршрутов.

Марафон "Белые ночи" стартует 11 июня, он считается одним из самых важных спортивных событий города. Помимо основной дистанции в 42,2 км участники смогут принять участие в забеге на 10 км. В этом году старт и финиш забега будут находиться в разных местах. Маршрут обеих дистанций начнется от Петровской набережной и завершится на Дворцовой площади.

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