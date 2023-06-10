Слуцкий пошутил об интимных роликах с Дзюбой

9 июня в социальных сетях получило активное распространение новое откровенное видео с Артемом Дзюбой. Накануне стало известно, что видео футболиста было записано для украинской любовницы. Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что новое видео с форвардом было украдено в тот же раз, когда и старое.

Напомним, ранее интимное видео с участием Дзюбы появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс. После скандала в 2020 году Дзюбу решили не вызывать в сборную России на ноябрьский сбор, а в петербургском «Зените» перед матчем с «Краснодаром» у него отобрали капитанскую повязку.