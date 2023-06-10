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Слуцкий пошутил о роликах с Дзюбой: если я запишу интимное видео, это будет фильм ужасов

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пошутили насчет интимных видеозаписей, передает «Спорт-Экспресс».

Слуцкий пошутил об интимных роликах с Дзюбой
© РИА Новости

«Если я запишу интимное видео, это будет фильм ужасов, мне кажется», – сказал Слуцкий.

«Всем пришлось доставать бы лупы», – ответил Дзюба.

9 июня в социальных сетях получило активное распространение новое откровенное видео с Артемом Дзюбой. Накануне стало известно, что видео футболиста было записано для украинской любовницы. Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что новое видео с форвардом было украдено в тот же раз, когда и старое.

Напомним, ранее интимное видео с участием Дзюбы появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс. После скандала в 2020 году Дзюбу решили не вызывать в сборную России на ноябрьский сбор, а в петербургском «Зените» перед матчем с «Краснодаром» у него отобрали капитанскую повязку.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новые публикации интимных видео с Дзюбой.

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