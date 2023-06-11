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Путин оценил комнату для дзюдо в Сочи словами «фух — и противник улетел»

Президенту России Владимиру Путину в ходе поездки в Сочи показали специальную комнату для дзюдоистов, в которой будут имитироваться различные климатические условия. Кадры показали в эфире телеканала «Россия 1» в Москва. Кремль. Путин».

Путин оценил комнату для дзюдо в Сочи словами «фух — и противник улетел»
© РИА Новости

Комнату показал глава компании «Газпром» Алексей Миллер. Он сказал, что скорость ветра в ней может достигать 40 метров в секунду.

«Будет помогать при амплитудных бросках: фух — и противник улетел», — такими словами Путин ответил на комментарии Миллера.

Кроме того, политик посетил академию единоборств в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи 9 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что она создавалась по поручению самого Путина.

В мае этого года российский дзюдоист Арман Адамян стал чемпионом мира в весовой категории до 100 килограммов.

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