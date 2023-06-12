Шарапова инвестировала в калифорнийский бренд Wolf & Shepherd

Теннисистка Мария Шарапова стала инвестором и консультантом обувного бренда Wolf & Shepherd по вопросам дизайна и создания продукции, вошла в совет директоров и работает над женской коллекцией. Об этом пишет WWD.

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Шарапова познакомилась с создателями бренда, супругами Джастином и Хоуп Шнайдер, два года назад, когда она гуляла со своей мамой и новорожденным сыном в Нью-Йорке.

«Как и во многих других моих рабочих отношениях, мне очень интересно узнать, как люди распределяют баланс между работой и личной жизнью. Мне очень понравились эти первые разговоры, и мне абсолютно понравился продукт, который они создавали», — объяснила спортсменка работу с обувным брендом.

Джастин Шнайдер отметил, что их семья всегда восхищалась успехами Марии Шараповой на корте и вне его.

«У Марии очень острый взгляд и эстетика, которая заставляет нас думать о том, как сделать по-настоящему дифференцированные, удобные и интересные продукты, которые актуальны для всех сегодня», — добавил он.

Теннисистка ушла из спорта в 2020 году в возрасте 32 лет. Она инвестировала в бренд солнцезащитных средств Supergoop, фитнес-бренд Tonal, оздоровительную компанию Therabody и бизнес по производству гирь Bala Bangles. Прошлой весной она также вошла в совет директоров Moncler.