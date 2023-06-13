Путин подписал закон о дополнительных выплатах тренерам чемпионов Олимпийских игр

Президент подписал закон о дополнительном материальном обеспечении тренеров чемпионов ОИ.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон распространяет доплату к пенсии, которая в настоящее время полагается чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, на тренеров, которые подготовили таких чемпионов и входили в состав сборных команд СССР, России и объединенных команд, включавших в себя спортсменов государств – бывших республик СССР.

Размер дополнительного материального обеспечения устанавливается законом на уровне 250% от размера социальной пенсии.

Данная выплата прекращается в случаях признания тренера нарушившим антидопинговые правила и применения к нему санкций в связи с этим, а также лишения спортсмена соответствующего звания.

Выплата может быть возобновлена в случае прекращения обстоятельств нарушения антидопинговых правил.