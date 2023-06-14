Глава ОКР прокомментировал отстранение атлетов ЦСКА от соревнований

«Сегодняшнюю ситуацию, а именно отлучение армейцев от выступлений на мировой арене, мы считаем дискриминационной. В этой связи выражаем свою солидарность и всецелую поддержку спортсменам, тренерам, специалистам ЦСКА, "Динамо" и других обществ, которые незаконно и необоснованно лишены возможности участия в международных соревнованиях», — написал Поздняков.