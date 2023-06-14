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Глава ОКР прокомментировал отстранение атлетов ЦСКА от соревнований

Запрет на участие спортсменов из общества ЦСКА в международных турнирах является дискриминационным. Об этом у себя в Telegram-канале заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Глава ОКР прокомментировал отстранение атлетов ЦСКА от соревнований
© РИА Новости

Он отметил, что ОКР «последовательно и неукоснительно» поддерживает спортивные организации, вносящие «огромный вклад в развитие спорта высших достижений», к которым в том числе относится ЦСКА.

«Сегодняшнюю ситуацию, а именно отлучение армейцев от выступлений на мировой арене, мы считаем дискриминационной. В этой связи выражаем свою солидарность и всецелую поддержку спортсменам, тренерам, специалистам ЦСКА, "Динамо" и других обществ, которые незаконно и необоснованно лишены возможности участия в международных соревнованиях», — написал Поздняков.

При этом он выразил уверенность, что «совместными усилиями справедливость в итоге будет восстановлена».

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