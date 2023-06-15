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Свищев призвал лишить Испанию права проводить турниры по борьбе после отказа от выдачи виз

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев высказался об отказе Испании выдать визы российским борцам. Из-за этого россияне не смогут выступить на соревнованиях.

Свищев призвал лишить Испанию права проводить турниры по борьбе
© Betassist

Ранее стало известно, что власти Испании не дали визы членам молодёжной сборной России по борьбе (до 20 лет). По мнению Свищева, из-за данного инцидента Испании стоит запретить проводить соревнования.

«Международной федерации стоит лишить Испанию права на проведение турнира. Визовую поддержку и безопасность спортсменов должны предоставлять организаторы. Если власти не выполняют свои обещания, значит, должна наступать ответственность.

Испанию нужно лишить права проводить соревнования по борьбе. Я бы задумался на месте туристов, стоит ли туда ехать, если там подобное отношение ко всему, что связано с Россией», — цитирует Свищева «Матч ТВ».

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