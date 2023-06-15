Свищев призвал лишить Испанию права проводить турниры по борьбе

«Международной федерации стоит лишить Испанию права на проведение турнира. Визовую поддержку и безопасность спортсменов должны предоставлять организаторы. Если власти не выполняют свои обещания, значит, должна наступать ответственность.



Испанию нужно лишить права проводить соревнования по борьбе. Я бы задумался на месте туристов, стоит ли туда ехать, если там подобное отношение ко всему, что связано с Россией», — цитирует Свищева «Матч ТВ».