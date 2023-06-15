Менеджер японского издательства приговорен к 2 годам по делу о коррупции на Олимпиаде-2020

Менеджер японского издательства приговорен к 2 годам тюрьмы по делу о коррупции на Олимпиаде-2020
В Японии вынесли новый приговор по делу о коррупции на Олимпиаде-2020.
Как сообщает Reuters со ссылкой на Kyodo, окружной суд Токио приговорил бывшего менеджера издательства Kadokawa Маниву Кодзи к двум годам лишения свободы (с отсрочкой исполнения на три года).
Кодзи занимал в компании пост менеджера по вопросам Олимпиады. Его обвинили в даче взяток члену оргкомитета Токио-2020 Харуюки Такахаси в размере 69 миллионов иен (около 488 тысяч долларов). На данный момент обвинения также предъявлены бывшему управляющему директору Kadokawa Йосиюки Йосихаре.
Сам Такахаси проходит как минимум по четырем обвинениям в получении взяток от различных компаний – в обмен на помощь в предоставлении им рекламных и спонсорских контрактов на Олимпиаду.
Ранее условные сроки за коррупцию на Олимпиаде-2020 получили несколько топ-менеджеров AOKI и ADK Holdings.
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