Менеджер японского издательства приговорен к 2 годам по делу о коррупции на Олимпиаде-2020

В Японии вынесли новый приговор по делу о коррупции на Олимпиаде-2020.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на Kyodo, окружной суд Токио приговорил бывшего менеджера издательства Kadokawa Маниву Кодзи к двум годам лишения свободы (с отсрочкой исполнения на три года).

Кодзи занимал в компании пост менеджера по вопросам Олимпиады. Его обвинили в даче взяток члену оргкомитета Токио-2020 Харуюки Такахаси в размере 69 миллионов иен (около 488 тысяч долларов). На данный момент обвинения также предъявлены бывшему управляющему директору Kadokawa Йосиюки Йосихаре.

Сам Такахаси проходит как минимум по четырем обвинениям в получении взяток от различных компаний – в обмен на помощь в предоставлении им рекламных и спонсорских контрактов на Олимпиаду.