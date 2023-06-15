$84.32+0.6891.07+0.68

Медведева опубликовала фото на пляже

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала фото в откровенном купальнике с отдыха. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Медведева выложила новые пляжные фото
© globallookpress.com

23-летняя фигуристка отдыхает на Мальдивских островах, где она проводит время со своим возлюбленным — фигуристом Дмитрием Чигиревым. В соцсетях Евгения публикует горячие пляжные снимки. Она также недавно поделилась видео с женихом, где они стоят на берегу моря.

В последний день отпуска Медведева опубликовала очередную партию фотографий в купальнике. На снимках фигуристка позирует в открытом купальнике белого цвета с красными вкраплениями.

Соцсети
Соцсети

Поклонники восхитились фигурой звезды.

«Просто Бомбо шикарна», «Как всегда неотразима Женя», «Женя бомба просто. Радует нас кайфовыми фотками», «Бомбишь своей красотой Женек», «Афродита на берегу Мальдив», - написали подписчики.

Напомним, о романе Медведевой и Чигирева стало известно зимой. Однако роман с фигуристом Евгения подтвердила лишь в июне, опубликовав совместное видео.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители