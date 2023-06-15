Медведева выложила новые пляжные фото

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала фото в откровенном купальнике с отдыха. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

23-летняя фигуристка отдыхает на Мальдивских островах, где она проводит время со своим возлюбленным — фигуристом Дмитрием Чигиревым. В соцсетях Евгения публикует горячие пляжные снимки. Она также недавно поделилась видео с женихом, где они стоят на берегу моря.

В последний день отпуска Медведева опубликовала очередную партию фотографий в купальнике. На снимках фигуристка позирует в открытом купальнике белого цвета с красными вкраплениями.

Соцсети

Соцсети

Поклонники восхитились фигурой звезды.

«Просто Бомбо шикарна», «Как всегда неотразима Женя», «Женя бомба просто. Радует нас кайфовыми фотками», «Бомбишь своей красотой Женек», «Афродита на берегу Мальдив», - написали подписчики.