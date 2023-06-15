Вяльбе считает, что международный спорт страдает от отсутствия российских спортсменов

"Мировой спорт страдает от отсутствия российских спортсменов, - сказала Вяльбе. - Все привыкли считать деньги, а без наших спортсменов как их зарабатывать? Я не знаю. Но это их проблемы. И я считаю, как уже не раз говорила, что ехать на Олимпийские игры и международные соревнования без флага и гимна нам не стоит".