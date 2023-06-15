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Вяльбе считает, что международный спорт страдает от отсутствия российских спортсменов

Международный спорт страдает от отсутствия российских спортсменов, но участвовать в Олимпийских играх и других международных соревнованиях без флага и гимна атлетам из России не стоит. Такое мнение ТАСС в четверг на Петербургском международном экономическом форуме высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Вяльбе считает, что международный спорт страдает от отсутствия российских спортсменов
© РИА Новости

"Мировой спорт страдает от отсутствия российских спортсменов, - сказала Вяльбе. - Все привыкли считать деньги, а без наших спортсменов как их зарабатывать? Я не знаю. Но это их проблемы. И я считаю, как уже не раз говорила, что ехать на Олимпийские игры и международные соревнования без флага и гимна нам не стоит".

Ряд международных спортивных федераций поддержали рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта допускать российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом каждая организация разрабатывает собственные критерии. В частности, Международный союз конькобежцев, Международный союз биатлонистов и Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлили отстранение российских и белорусских спортсменов, а Международная федерация тяжелой атлетики обязала россиян подписать декларации, в которых, в частности, спортсмена заставляют воздерживаться от выражения какой-либо поддержки боевых действий.

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