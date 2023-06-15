Матыцин: у нас сложный этап переосмысления и анализа ресурсов

Министр спорта РФ Олег Матыцин в эфире «Матч ТВ» заявил, что российский спорт в условиях санкций переживает сложный этап переосмысления и анализа ресурсов, при этом он уверен, что Россия способна сама задавать стандарты развития спорта.

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В четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) проходит сессия, организованная спортивной платформой фонда «Росконгресс» и «Матч ТВ» и посвященная спортивным соревнованиям как продуктам.

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— Мы перестроились? Или ждем возвращения в привычную гавань?

— Рад, что спорт на ПМЭФ занимает видное место. Уверен, что спорт должен быть интегрирован во все сферы деятельности и бизнеса. Сегодня это еще раз было обозначено.

Мы задумались в ходе диалога о том, какой опыт есть у нас. Пришли к мнению, что мы окончательно не перестроились. У нас сложный этап переосмысления и анализа ресурсов, мы едины в понимании, что ресурсы нашей страны огромны. У нас победная история спорта, человеческий потенциал.

Новые форматы, которые предложены, по взаимодействию регионов, работе с международными организациями — это ответ на сегодняшние вызовы. Правительством РФ приняты максимальные антикризисные меры. По организации соревнований, нормативной базе, региональному законодательству. Все направлено на то, чтобы развивать Стратегию 2030, которая корректируется. Спорт должен стать нормой жизни и обеспечить стабильное развитие страны.

Я считаю, что для России мнение западных коллег никогда не было основанием для развития спорта. Мы сами задавали стандарты. Нынешние санкции показывают, что мы идем правильным путем. У нас громадный потенциал. Мы укрепляем систему спорта.