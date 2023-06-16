Тарасова поддержала участие россиян в Олимпийских играх в статусе беженцев

Российской Олимпийской сборной стоит принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) решил принять за основу принцип формирования команды беженцев при определении процедуры допуска российских спортсменов. Такое мнение «Общественной службе новостей» высказала заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Участие лучше, чем неучастие. А уже условия участия — такие, какие есть, условия», — прокомментировала она данную новость.

Заслеженный тренер считает, что в критериях МОК нет ничего особенного. Однако она отметила, что формирование решения о допуске спортсменов на условиях «команды беженцев» является странным, поскольку россияне «не беженцы из своей страны».

«Из-за этой ерунды не стоит не участвовать. Это всего лишь слова, которые останутся невостребованными и непонятыми, если мы выиграем», — добавила она.