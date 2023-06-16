Олег Матыцин: Игры БРИКС+ станут праздником международного спорта

Россия готовится провести в будущем году Игры БРИКС+. Некоторыми деталями об этих соревнованиях министр спорта Олег Матыцин поделился с "РГ" на полях ПМЭФ.

По его словам, главной особенность Игр будет тот самый плюс.

"БРИКС подразумевает пять стран, а БРИКС+ предполагает открытый формат. Мы не ограничиваем количество стран, которые примут участие в этих играх", - отметил министр.

Как рассказал Матыцин, в программе порядка 20 видов спорта. В ближайшее время концепция Игр будет представлена на совещании министров спорта стран БРИКС для начала "пригласительной" кампании и формирования организационного комитета.

Игры примет Казань. Город, как отметил министра, имеет опыт проведения крупных международных соревнований.