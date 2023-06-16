Карелин назвал унизительными ограничения для российских спортсменов

Вводимые международными организациями ограничения являются унизительными для российских спортсменов. Такое мнение в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

"У нас огромные возможности, которые мы должны правильно предложить миру, - сказал Карелин. - Все остальное - попытки предложить нам унизительное неисполнение условий участия, развратить наших атлетов неприемлемыми предложениями. Мы не можем себе этого позволить. Мы держава, которая является нацией победителей".

Несколько международных спортивных федераций поддержали рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта допускать российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом каждая организация разрабатывает собственные критерии. К примеру, Международный союз конькобежцев, Международный союз биатлонистов и Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлили отстранение российских и белорусских спортсменов, а Международная федерация тяжелой атлетики обязала россиян подписать декларации, в которых, в частности, спортсмена заставляют воздерживаться от выражения какой-либо поддержки боевых действий.