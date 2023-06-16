В Госдуме ответили, за кого болеют депутаты

«За какую команду больше всего болеют в Госдуме? Знаю, что у нас есть болельщики ЦСКА, команды из Санкт-Петербурга. У нас в Думе огромное представительство регионов России, где есть хотя бы одна команда, поэтому, думаю, пристрастия зависят от региона.



Пристрастия депутатов Госдумы распространяются по всей географии. Не думаю, что в Госдуме преобладают пристрастия к «Спартаку», — сказал Свищев.