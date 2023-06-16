В Госдуме ответили, за кого болеют депутаты

Депутат Свищев не уверен, что в Госдуме большинство болеет за "Спартак"
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заверил, что не все в законодательном органе болеют за московский «Спартак». Его слова передает Legalbet.
«За какую команду больше всего болеют в Госдуме? Знаю, что у нас есть болельщики ЦСКА, команды из Санкт-Петербурга. У нас в Думе огромное представительство регионов России, где есть хотя бы одна команда, поэтому, думаю, пристрастия зависят от региона.
Пристрастия депутатов Госдумы распространяются по всей географии. Не думаю, что в Госдуме преобладают пристрастия к «Спартаку», — сказал Свищев.
Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) стал петербургский «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».
Также ЦСКА выиграл Кубок России, в Суперфинале одержав победу над «Краснодаром».
Напомним, что с весны 2022 года российские клубы не участвуют в еврокубках.