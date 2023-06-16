Российский спорт в 2022 году получил 13,8 миллиарда рублей от азартных игр

В 2022 году российский спорт получил от азартных игр 13,8 миллиарда рублей отчислений, сообщил генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев 16 июня на Петербургском экономическом форуме.

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«Единый регулятор азартных игр в 2022 году перечислил в пользу спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг 13,8 миллиарда рублей. В первом квартале этого года было перечислено 4,1 миллиарда рублей», — сообщил Грачев.

Он напомнил, что основная задача единого регулятора — увеличение внебюджетного финансирования спорта. Грачев подчеркнул, что санкции практически не повлияли на букмекерский рынок, так что можно рассчитывать на отчисления примерно в тех же объемах, что и ранее.