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Российский спорт в 2022 году получил 13,8 миллиарда рублей от азартных игр

В 2022 году российский спорт получил от азартных игр 13,8 миллиарда рублей отчислений, сообщил генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев 16 июня на Петербургском экономическом форуме.

Российский спорт в 2022 году получил 13,8 миллиарда рублей от азартных игр
© РИА Новости

«Единый регулятор азартных игр в 2022 году перечислил в пользу спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг 13,8 миллиарда рублей. В первом квартале этого года было перечислено 4,1 миллиарда рублей», — сообщил Грачев.

Он напомнил, что основная задача единого регулятора — увеличение внебюджетного финансирования спорта. Грачев подчеркнул, что санкции практически не повлияли на букмекерский рынок, так что можно рассчитывать на отчисления примерно в тех же объемах, что и ранее.

Размер целевых отчислений организатора азартных игр в букмекерской конторе составляет 1,5 процента от прибыли и не может быть меньше 30 миллионов рублей за квартал — 20 процентов таких отчислений, получаемых организаторами спортивных соревнований, направляют на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, а 80 процентов — на профессиональный спорт.

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