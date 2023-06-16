Российский спорт в 2022 году получил 13,8 миллиарда рублей от азартных игр
В 2022 году российский спорт получил от азартных игр 13,8 миллиарда рублей отчислений, сообщил генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев 16 июня на Петербургском экономическом форуме.
«Единый регулятор азартных игр в 2022 году перечислил в пользу спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг 13,8 миллиарда рублей. В первом квартале этого года было перечислено 4,1 миллиарда рублей», — сообщил Грачев.
Он напомнил, что основная задача единого регулятора — увеличение внебюджетного финансирования спорта. Грачев подчеркнул, что санкции практически не повлияли на букмекерский рынок, так что можно рассчитывать на отчисления примерно в тех же объемах, что и ранее.
Размер целевых отчислений организатора азартных игр в букмекерской конторе составляет 1,5 процента от прибыли и не может быть меньше 30 миллионов рублей за квартал — 20 процентов таких отчислений, получаемых организаторами спортивных соревнований, направляют на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, а 80 процентов — на профессиональный спорт.