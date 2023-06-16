Экс-биатлонист Васильев: на Игры Дружбы приедут даже те, кто критикует Россию

«В сложившейся ситуации идея проведения таких игр хорошая. Нам не стоит ждать у моря погоды, а также благоволения и милости от вредителей из Международного олимпийского комитета. Нам нужно создавать альтернативные соревнования – и не разовые, а на постоянной основе.



Формат олимпийского движения постепенно себя изживает из-за таких горе-руководителей, как Томас Бах. Ждать, что ситуация поменяется, вряд ли приходится. Боюсь, это все затянется на долгое время.



Постепенно стран, которые захотят участвовать в наших играх, будет все больше. Для спортсменов важно участвовать в различных соревнованиях. Немаловажный факт – это призовые деньги, которые являются хорошим заработком для жизни.



Спортсмены от этого отказываться не будут. Я думаю, будут приезжать даже те, кто сейчас нас громко критикует и призывает не допускать. Например, те же норвежцы, которые погрязли в допинге, как только увидят, что у нас хорошие призовые, прибегут первые. Ради денег они пойдут на все», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.