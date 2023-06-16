Экс-биатлонист Васильев: на Игры Дружбы приедут даже те, кто критикует Россию

«Норвежцы, погрязшие в допинге, как только увидят, что у нас хорошие призовые, прибегут первые. Ради денег они пойдут на все». Васильев об Играх дружбы
Дмитрий Васильев считает, что на Игры Дружбы приедут даже те, кто критикует Россию.
Сегодня президент России Владимир Путин принял решение о проведении Игр дружбы в 2024 году.
«В сложившейся ситуации идея проведения таких игр хорошая. Нам не стоит ждать у моря погоды, а также благоволения и милости от вредителей из Международного олимпийского комитета. Нам нужно создавать альтернативные соревнования – и не разовые, а на постоянной основе.
Формат олимпийского движения постепенно себя изживает из-за таких горе-руководителей, как Томас Бах. Ждать, что ситуация поменяется, вряд ли приходится. Боюсь, это все затянется на долгое время.
Постепенно стран, которые захотят участвовать в наших играх, будет все больше. Для спортсменов важно участвовать в различных соревнованиях. Немаловажный факт – это призовые деньги, которые являются хорошим заработком для жизни.
Спортсмены от этого отказываться не будут. Я думаю, будут приезжать даже те, кто сейчас нас громко критикует и призывает не допускать. Например, те же норвежцы, которые погрязли в допинге, как только увидят, что у нас хорошие призовые, прибегут первые. Ради денег они пойдут на все», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
«Норвежцы, погрязшие в допинге, как только увидят, что у нас хорошие призовые, прибегут первые. Ради денег они пойдут на все». Васильев об Играх дружбы
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