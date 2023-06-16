Роднина прокомментировала планы провести Игры дружбы

«Это новая форма соревнований. Хорошо, что они пройдут. Спортсменам надо соревноваться. Это и зрителям будет очень интересно.



У нас все время была Спартакиада народов СССР. Она, что, была альтернативой чему-то? Есть просто свои формы соревнований», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.