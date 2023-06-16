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Роднина об Играх дружбы: «У нас была Спартакиада народов СССР – она, что, была альтернативой чему-то? Просто свои формы соревнований»

Ирина Роднина высказалась о планах провести в России Игры дружбы.

Роднина прокомментировала планы провести Игры дружбы
© Sports.ru

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин принял решение о проведении в России комплексных международных соревнований – летних Игр дружбы – в 2024 году.

Зимние Игры дружбы планируется провести в 2026 году.

«Это новая форма соревнований. Хорошо, что они пройдут. Спортсменам надо соревноваться. Это и зрителям будет очень интересно.

У нас все время была Спартакиада народов СССР. Она, что, была альтернативой чему-то? Есть просто свои формы соревнований», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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