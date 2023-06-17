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Супруга Карпина спасла его от розыгрыша пранкеров

Стало известно, как супруга Валерия Карпина спасла его от телефонного розыгрыша. О попытке подшутить над главным тренером национальной сборной рассказал пранкер Владимир Кузнецов (Вован), сообщает РИА Новости.

Супруга Карпина спасла его от розыгрыша пранкеров
© соцсети

В 2009 году Карпин работал в московском «Спартаке». Вован позвонил ему, представившись экспертом Александром Бубновым – также бывшим игроком красно-белых.

По словам пранкера, в беседе Карпин «оказался забавным человеком». Однако шутку не удалось довести до конца, поскольку телефон из рук тренера стала выхватывать его жена. Она оказалась осторожной и попросила Вована не звонить и не докучать назойливыми расспросами.

«Так она спасла мужа от развода», – заключил Владимир Кузнецов.

Ранее СМИ выяснили, как именно происходил розыгрыш Карпина в 2009 году. В начале разговора Вован под видом Александра Бубнова предложил Карпину «поговорить один на один»:

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