Супруга Карпина спасла его от розыгрыша пранкеров

Стало известно, как супруга Валерия Карпина спасла его от телефонного розыгрыша. О попытке подшутить над главным тренером национальной сборной рассказал пранкер Владимир Кузнецов (Вован), сообщает РИА Новости.

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В 2009 году Карпин работал в московском «Спартаке». Вован позвонил ему, представившись экспертом Александром Бубновым – также бывшим игроком красно-белых.

По словам пранкера, в беседе Карпин «оказался забавным человеком». Однако шутку не удалось довести до конца, поскольку телефон из рук тренера стала выхватывать его жена. Она оказалась осторожной и попросила Вована не звонить и не докучать назойливыми расспросами.

«Так она спасла мужа от развода», – заключил Владимир Кузнецов.