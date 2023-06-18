Спортсмен утонул во время соревнований по триатлону в Самаре

В Самаре погиб 37-летний житель Екатеринбурга: он утонул во время соревнований по триатлону. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

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По данным ведомства, инцидент произошел утром 17 июня на Волге напротив Первомайского спуска. Мужчина нырнул с баржи под воду во время состязаний и пропал.

Чуть позже спасатели нашли его тело. Предварительно, мужчина решил утопиться. В настоящий момент правоохранители проводят по факту произошедшего проверку.

— Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, готовится к назначению ряд медицинских экспертиз, — говорится в Telegram-канале «Центральное МСУТ СК России».