МОК выпустил коллекцию сувенирной продукции под лозунгом, которому сам не следует

МОК выпустил коллекцию сувенирной продукции под лозунгом, которому сам не следуетСегодня в мировом спорте преобладают другие ценности.

В честь основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил новую коллекцию одежды и сувениров.На сайте организации появилось сообщение о том, что коллекция продолжает богатое наследие олимпийского духа.

На сувенирных футболках красуются пять цветом олимпийских колец, а брелоки, магниты и значки всем желающим предлагается приобретать под лозунгом «Все виды спорта для всех людей».