МОК выпустил коллекцию сувенирной продукции под лозунгом, которому сам не следует

МОК выпустил коллекцию сувенирной продукции под лозунгом, которому сам не следуетСегодня в мировом спорте преобладают другие ценности.
В честь основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил новую коллекцию одежды и сувениров.На сайте организации появилось сообщение о том, что коллекция продолжает богатое наследие олимпийского духа.
На сувенирных футболках красуются пять цветом олимпийских колец, а брелоки, магниты и значки всем желающим предлагается приобретать под лозунгом «Все виды спорта для всех людей».
С учетом того, что еще весной прошлого года МОК выступил за отстранение от всех международных турниров россиян и белорусов по причине их национальности, такой лозунг выглядит как насмешка над традиционными олимпийскими ценностями.