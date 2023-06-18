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МОК выпустил коллекцию сувенирной продукции под лозунгом, которому сам не следует

МОК выпустил коллекцию сувенирной продукции под лозунгом, которому сам не следуетСегодня в мировом спорте преобладают другие ценности.

МОК выпустил коллекцию сувенирной продукции под лозунгом, которому сам не следует
© Inc-News

В честь основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил новую коллекцию одежды и сувениров.На сайте организации появилось сообщение о том, что коллекция продолжает богатое наследие олимпийского духа.

На сувенирных футболках красуются пять цветом олимпийских колец, а брелоки, магниты и значки всем желающим предлагается приобретать под лозунгом «Все виды спорта для всех людей».

С учетом того, что еще весной прошлого года МОК выступил за отстранение от всех международных турниров россиян и белорусов по причине их национальности, такой лозунг выглядит как насмешка над традиционными олимпийскими ценностями.

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