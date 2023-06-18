Евгения Медведева опубликовала фотографию поцелуя с возлюбленным

Российская фигуристка продолжает ярко проводить отпуск.

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Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новые фотографии из отпуска. Она проводит его на Мальдивских островах.

«Вода, любовь и загар», — подписала фотографию Медведева в соцсетях.

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Евгения Медведева является обладательницей двух серебряных медалей на Олимпиаде в Пхёнчхане (2018) — в личном и командном первенствах. Также Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы.