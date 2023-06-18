Карпин шутливо поздравил дочь со свадьбой

Тренер национальной футбольной сборной Валерий Карпин шутливо поздравил 22-летнюю дочь и ее избранника с браком. Об этом сообщает Sport24.

В соцсетях Карпин обратился к дочери и своему новоиспеченному испанскому зятю.

«Поздравляю, дочь. Фернандо, возврату не подлежит. Теперь это твоя головная боль», - написал Карпин.

Он добавил, что очень любит дочь и зятя.

Валерия – одна из двух дочерей Карпина от первого брака, ей 22 года. Она родилась в браке Карпина с первой женой Светланой.