Карпин шутливо поздравил дочь со свадьбой
Тренер национальной футбольной сборной Валерий Карпин шутливо поздравил 22-летнюю дочь и ее избранника с браком. Об этом сообщает Sport24.
В соцсетях Карпин обратился к дочери и своему новоиспеченному испанскому зятю.
«Поздравляю, дочь. Фернандо, возврату не подлежит. Теперь это твоя головная боль», - написал Карпин.
Он добавил, что очень любит дочь и зятя.
Валерия – одна из двух дочерей Карпина от первого брака, ей 22 года. Она родилась в браке Карпина с первой женой Светланой.
Свадьба состоялась в Испании.
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