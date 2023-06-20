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Минспорт закупит экипировку для российских сборных на сумму 936 млн рублей. Одно из оснований контракта – участие в международных соревнованиях

Минспорт закупит экипировку для российских сборных на сумму 936 млн рублей.

Минспорт закупит экипировку для российских сборных на сумму 936 млн рублей
©  Sports.ru

Контракт размещен на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (подведомственная Министерству спорта РФ организация) приобретает экипировку для спортсменов на общую сумму в 936 миллионов рублей.

Контракт заключен с единственным поставщиком – это ООО «Управляющая компания «Форвард». Срок исполнения – 29 декабря 2023 года.

В закупке, в частности, указаны по 8658 комплектов женских и мужских спортивных костюмов.

«Закупка спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, спортивного снаряжения, необходимых для подготовки, участия олимпийской команды России, паралимпийской команды России, спортивных сборных команд РФ в международных спортивных соревнованиях на основании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий», – говорится в основании для заключения контракта.

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