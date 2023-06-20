Минспорт закупит экипировку для российских сборных на сумму 936 млн рублей.

«Закупка спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, спортивного снаряжения, необходимых для подготовки, участия олимпийской команды России, паралимпийской команды России, спортивных сборных команд РФ в международных спортивных соревнованиях на основании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий», – говорится в основании для заключения контракта.