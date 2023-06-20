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Ирину Винер избрали председателем комиссии Общественной палаты по спорту

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер стала председателем Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, сообщает пресс служба организации.

Ирина Винер получила новую должность
© РИА Новости

Первым заместителем председателя комиссии избран шахматист Сергей Карякин. Выборы прошли во вторник на первом пленарном заседании Общественной палаты восьмого созыва, на котором также будут определены приоритеты работы палаты на ближайшие три года.

Всего в восьмом созыве Общественной палаты будут работать 20 профильных комиссий.

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