Ирина Винер получила новую должность

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер стала председателем Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, сообщает пресс служба организации.

Первым заместителем председателя комиссии избран шахматист Сергей Карякин. Выборы прошли во вторник на первом пленарном заседании Общественной палаты восьмого созыва, на котором также будут определены приоритеты работы палаты на ближайшие три года.