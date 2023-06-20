Госдума одобрила интеграцию новых регионов в российскую систему спорта

Госдума на пленарном заседании во вторник, 20 июня, приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на интеграцию Запорожья, Донбасса и Херсонской области в российскую систему спорта. Об этом пишет «Чемпионат».

Отмечается, что проект был внесет в Думу правительством России в апреле 2023 года. В пояснительной записке уточняется, что следует как можно быстрее интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в правовое поле РФ в области физкультуры и спорта. Переходный период определен до 1 января 2026 года.

Согласно документу, представители новых регионов получают возможность

вступать в общероссийские спортивные федерации, создавать их территориальные структурные подразделения.

Кроме того, они смогут формировать сборные команды, проводить спортивные старты, официально принимать участие во всероссийских турнирах.

Законопроект также представил интегрированным регионам официального финансирования восстановления и строительства спортивных объектов. По предварительным данным, в 2023-2025 годах на эти цели запланировано порядка 3,5 млрд рублей бюджетных денег и 1,9 млрд - внебюджетных.

Напомним, что в октябре 2022 года была достигнута предварительная договоренность между кабмином и РФС об интеграции новых территорий в российские чемпионаты.

Вместе с тем, генсек РФС Максим Митрофанов предупредил, что включение крымских клубов в чемпионат страны может негативно повлиять на членство в УЕФА.