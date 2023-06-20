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Оргкомитет Игр-2024 сотрудничает с властями после обысков

Оргкомитет Олимпийских игр-2024 в Париже сотрудничает с властями после обысков в штаб-квартире, рассказал исполнительный директор МОК Кристоф Дюби. Об этом пишет РИА «Новости».

Оргкомитет Игр-2024 сотрудничает с властями после обысков
© globallookpress.com

Накануне французские СМИ разместили публикации об обысках в штаб-квартире оргкомитета Игр в Париже. В AFP отметили, что осмотр помещений проводили специалисты антикоррупционного управления OCLCIFF и финансовой бригады судебной полиции Парижа (BRDE).

«Оргкомитет полностью сотрудничает с властями по поводу тех новостей, что вы слышали сегодня утром», - подчеркнул Дюби.

По данным агентства, обыски были проведены в рамках расследования о незаконном получении выгоды по части заключения контрактов в рамках организации Игр.

Скандал в Париже практически совпал с громким скандалом, связанных с Играми-2021, проходившими в Токио, сообщает «КоммерсантЪ».

По данным газеты, японские суды вынесли в 2023 году ряд обвинительных приговоров по делам коррупции в отношении топ-менеджмента ведущих корпораций, принимавших участие в подготовке и проведении Олимпиады в Токио.

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