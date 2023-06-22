МОК обвинил Россию в планировании проведения политизированных соревнований

Глава МОК Бах считает, что Россия пытается организовать политизированные спортивные соревнования
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о проведении с участием России международных соревнований, не входящих под эгиду организации. Его слова передает РИА Новости.
«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности. В то же время это же правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования», — сказал Бах.
В середине июня президент России Владимир Путин принял решение о проведении Всемирных игр дружбы в Москве в 2024 году.
В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.