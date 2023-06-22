МОК обвинил Россию в планировании проведения политизированных соревнований

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о проведении с участием России международных соревнований, не входящих под эгиду организации. Его слова передает РИА Новости.

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«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности. В то же время это же правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования», — сказал Бах.

В середине июня президент России Владимир Путин принял решение о проведении Всемирных игр дружбы в Москве в 2024 году.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.