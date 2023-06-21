В МОК сообщили, что проведут проверку в отношении Тарпищева и Исинбаевой

«Чтобы избежать применения различных подходов в отношении спортсменов и официальных лиц из России и членов МОК из этой страны, комиссия по этике МОК проинформировала, что два условия из рекомендаций МОК можно применить к членам организации. Первое - активная поддержка боевых действий, второе - контрактные обязательства с военными структурами. Учитываться будет только период после 24 февраля 2022 года», — сказал Адамс.