В МОК сообщили, что проведут проверку в отношении Тарпищева и Исинбаевой
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что организация проверит главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева и двухкратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву, являющихся членами МОК, на принадлежность к вооруженным силам Российской Федерации. Слова Адамса передает ТАСС.
«Чтобы избежать применения различных подходов в отношении спортсменов и официальных лиц из России и членов МОК из этой страны, комиссия по этике МОК проинформировала, что два условия из рекомендаций МОК можно применить к членам организации. Первое - активная поддержка боевых действий, второе - контрактные обязательства с военными структурами. Учитываться будет только период после 24 февраля 2022 года», — сказал Адамс.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.