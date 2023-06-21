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МОК не может назвать, когда примет решение по поводу допуска россиян к Олимпиаде

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация не может озвучить временные рамки по принятию решения о допуске спортсменов из России и Беларуси до Олимпиады-2024 в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

МОК не может назвать сроки принятия решения о допуске россиян к Олимпиаде
© РИА Новости

Такое заявление Адамс сделал по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне. По его словам, комитет хочет «посмотреть, как будет развиваться ситуация». Адамс также отметил, что МОК ещё не принял окончательное решение.

«Вы хотите, чтобы мы обозначили временные рамки, мы примем решение в правильное время. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Нужно быть гибким, потому что эта ситуация постоянно меняется, так что я не могу вам обозначить временных рамок. Решение о Париже еще не принято, у нас еще достаточно времени», – заявил он.

Кроме того, Адамс также подчеркнул, что в каждой спортивной федерации сложилась своя независимая ситуация. По его словам, спортивные организации могут принимать собственные решения, но МОК надеется, что они прислушаются к рекомендациям комитета.

Ранее Международная федерация фехтования допустила к работе четверых судей из России.

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