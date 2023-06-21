МОК не может назвать сроки принятия решения о допуске россиян к Олимпиаде

«Вы хотите, чтобы мы обозначили временные рамки, мы примем решение в правильное время. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Нужно быть гибким, потому что эта ситуация постоянно меняется, так что я не могу вам обозначить временных рамок. Решение о Париже еще не принято, у нас еще достаточно времени», – заявил он.