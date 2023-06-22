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Глава МОК осудил решение Украины о неучастии спортсменов страны в турнирах с россиянами

Президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху сложно понять запрет украинским спортсменам соревноваться с российскими и белорусскими атлетами. Об этом он в четверг заявил журналистам.

Глава МОК осудил решение Украины о неучастии в турнирах с россиянами
© ТАСС

"Сложно понять, почему украинское правительство лишает своих собственных спортсменов шанса отобраться на Олимпиаду 2024 года, а свой народ - возможности ими гордиться. Сложно понять, почему украинские спортсмены допущены к участию в теннисе, но не допущены в настольном теннисе, велоспорте, но не в плавании. Сложно понять, почему в фехтовании украинский спортсмен может участвовать в одной дисциплине, а его партнер по команде не может в другой", - сказал Бах.

14 апреля Министерство молодежи и спорта Украины запретило официальным делегациям национальных сборных участвовать в соревнованиях, в которых принимают участие россияне. 19 июня ведомство изменило формулировки в законе, в котором говорится, что теперь Украина не будет командировать делегации на соревнования с россиянами и белорусами.

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