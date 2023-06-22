Глава МОК осудил решение Украины о неучастии в турнирах с россиянами

"Сложно понять, почему украинское правительство лишает своих собственных спортсменов шанса отобраться на Олимпиаду 2024 года, а свой народ - возможности ими гордиться. Сложно понять, почему украинские спортсмены допущены к участию в теннисе, но не допущены в настольном теннисе, велоспорте, но не в плавании. Сложно понять, почему в фехтовании украинский спортсмен может участвовать в одной дисциплине, а его партнер по команде не может в другой", - сказал Бах.