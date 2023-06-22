Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал предложение о создании Спортивной хартии БРИКС для успешного сотрудничества в области спорта.

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Об этом министр сообщил на совещании министров спорта стран БРИКС в ЮАР.

— В Спортивной хартии БРИКС будут зафиксированы основные принципы развития спорта на пространстве объединения. Широкие перспективы открывает сотрудничество по линии отдельных видов спорта. С этой целью предлагаем рассмотреть возможность учреждения чемпионатов и профессиональных лиг БРИКС, — приводит слова Матыцина пресс служба Минспорта.

В совместном заявлении по итогам встречи зафиксировано решение о создании рабочей группы по спорту БРИКС для оперативного взаимодействия по вопросам подготовки и организации спортивных мероприятий. Также участники обсудили усиление международного сотрудничества в области университетского спорта, организацию марафонской лиги БРИКС и продвижение идей спорта и здорового образа жизни через послов спорта БРИКС в рамках деловых саммитов.