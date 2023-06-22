Президент ОКР отметил важность Всероссийского олимпийского дня

"Сегодня наше с вами единство и консолидация общества вокруг истинных традиционных ценностей во имя прогресса и развития имеет огромное значение, - сказал Поздняков, обращаясь к участникам праздничных мероприятий. - Спорт в этом процессе играет важнейшую роль - через уважение, взаимопонимание, стремление добиваться максимального результата, быть примером для окружающих. Эти простые общечеловеческие принципы делают наш мир лучше, а нашу Родину - сильнее. И Всероссийский олимпийский день, который Олимпийский комитет России проводит в этом году уже в 34-й раз во всех регионах страны, это отличная возможность для всех желающих не только провести время с пользой на свежем воздухе, но и стать частью благородной миссии продвижения здорового образа жизни на собственном примере".