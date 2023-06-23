Неймару грозит крупный штраф из‑за нарушений при строительстве дома

Неймару грозит крупный штраф из‑за возможных нарушений при строительстве особняка
Власти штата Рио де Жанейро приостановили строительство особняка, принадлежащего футболисту «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймару, сообщает Reuters.
Отмечается, что при строительстве резиденции, расположенной в прибрежном городке Мангаратиба, нарушены правила использования и перемещения источников пресной воды, камней и песка. Неймару грозит штраф в размере около 1 млн долларов.
Согласно заявлению официальных лиц, во время их визита на объект отец спортсмена, Неймар да Силва Сантуш, оскорбил их. Впоследствии ему угрожали арестом, но в конечном итоге не задержали.
Неймару 31 год, в прошлом сезоне он провел за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач.