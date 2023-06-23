Неймару грозит крупный штраф из‑за нарушений при строительстве дома

Власти штата Рио де Жанейро приостановили строительство особняка, принадлежащего футболисту «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймару, сообщает Reuters.

Отмечается, что при строительстве резиденции, расположенной в прибрежном городке Мангаратиба, нарушены правила использования и перемещения источников пресной воды, камней и песка. Неймару грозит штраф в размере около 1 млн долларов.

Согласно заявлению официальных лиц, во время их визита на объект отец спортсмена, Неймар да Силва Сантуш, оскорбил их. Впоследствии ему угрожали арестом, но в конечном итоге не задержали.