Журова: в России не захотят отмечать Международный олимпийский день

"Мы всегда отмечали этот день, - сказала Журова. - Но не уверена, что мы сейчас захотим его отмечать из-за реалий, в которых живем, и из-за отношений с Международным олимпийским комитетом (МОК). У нас этого праздника сейчас нет, потому что нас выгнали с него по большому счету. Хотя они считают, что просто ограничили наше участие".