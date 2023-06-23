Губерниев: скоро будем петь втроем с Загитовой и Трусовой

«Это прекрасно. Пусть Александра поет, танцует, это замечательно. Сейчас много пространства для развития.



Вот у меня есть своя группа Guber Band. Я чувствую, что мы скоро будем втроем петь с Алиной Загитовой и Александрой Трусовой.



Чему быть, того не миновать. Нам нужно определиться со стилем, все-таки у них такие песни попсового характера, а я больше люблю рок-музыку.



Возможно, что мы сойдемся на почве панка, я считаю, что это будет панковское что-то. Представляете, девочки в образе Кортни Лав.



Для музыкального будущего Александре нужен композитор, нужен продюсер, нужно серьезно заниматься вокалом. Девочка талантливая, я ей желаю всяческих удач, она большая молодец», – сказал Губерниев.