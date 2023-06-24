Новые регионы интегрируют в систему физкультуры и спорта РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях интеграции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в систему физической культуры и спорта РФ. Документ опубликован.

Законом устанавливаются правила создания и госаккредитации региональных спортивных федераций, признания спортивных званий, разрядов, квалификационных категорий судей и тренеров, ранее присвоенных в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины.

Также документ определяет порядок включения спортсменов в сборные команды РФ и особенности формирования и финансирования региональных сборных команд. "Включение в списки кандидатов в спортивные сборные команды РФ лиц, признанных гражданами России, и граждан РФ, постоянно проживавших на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей на день их принятия в Российскую Федерацию, осуществляется министерством спорта на основании предложений общероссийских спортивных федераций по соответствующим видам спорта", - говорится в законе.

Согласно документу, материально-техническое обеспечение, закупка экипировки региональных сборных команд на новых территориях, обеспечение их участия во всероссийских соревнованиях будут осуществляться из федерального бюджета.

В числе прочего закон регулирует предоставление мер соцподдержки проживающим в новых регионах чемпионам и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, международных спортивных соревнований.