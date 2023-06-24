Капитан ФК "Ростов" обратился к болельщикам на фоне напряженной обстановки

Глебов обратился к болельщикам «Ростова» на фоне напряжённой обстановки в России
Капитан «Ростова» Данил Глебов обратился к жителям Ростова-на-Дону. Он призвал их сохранять спокойствие, несмотря на напряжённую обстановку.
«Дорогие ростовчане! Сегодня я хочу попросить вас сохранять трезвый ум, спокойствие и благоразумие. Нам нельзя допускать конфликта, раскола на нашей земле. Мы являемся единственным номером, который может преодолеть любые проблемы лишь вместе», — сказал Глебов в телеграм-канале «Ростова».
Сегодня, 24 июня, в ряде регионов России был введён режим КТО. На фоне напряжённой обстановки и перемещения военной техники в регионах отменяются спортивные соревнования. В РПЛ уже заявили, что будут внимательно следить за происходящим.