Капитан ФК "Ростов" обратился к болельщикам на фоне напряженной обстановки

«Дорогие ростовчане! Сегодня я хочу попросить вас сохранять трезвый ум, спокойствие и благоразумие. Нам нельзя допускать конфликта, раскола на нашей земле. Мы являемся единственным номером, который может преодолеть любые проблемы лишь вместе», — сказал Глебов в телеграм-канале «Ростова».