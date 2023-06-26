Испанец пробежал стометровку в туфлях на высоких каблуках за 12,82 секунды

Кристиан Роберто Лопес Родригес из Испании установил новый рекорд. Мужчину включили в Книгу Гиннесса, после того как он смог быстрее всех пробежать стометровую дистанцию на высоких каблуках.

34-летний мужчина надел 2,76-дюймовые туфли (семь сантиметров) на шпильке и преодолел 100 метров за 12,82 секунды. Родригес смог превзойти достижение Андре Ортольфа. Четыре года назад он пробежал это расстояние на высоких каблуках за 14,02 секунды.

«Подготовка была очень тщательной и специфической. Мне очень сложно бегать на высоких каблуках на высокой скорости», – цитирует испанца агентство UPI.

По словам рекордсмена, в Испании он уже принимал участие в подобных соревнованиях.