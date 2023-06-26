Матыцин: «Мировой спорт невозможен без российских спортсменов»

— Финальное решение еще не принято, мы ждем детальной информации от МОК. После этого можно делать какие то выводы и обсуждать варианты.



Российские спортсмены продолжают планомерную работу, участвуют в тренировочных сборах и соревнованиях на территории России и за ее пределами. Мы открыты к конструктивному международному диалогу и многие страны в Азии, Африке, Латинской Америке это понимают и поддерживают.



Мировой спорт невозможен без российских спортсменов, это важно понимать, если мы хотим говорить о качественном развитии спорта, — заявил министр «РГ».