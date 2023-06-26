Матыцин: «Мировой спорт невозможен без российских спортсменов»
Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на соревнования дискриминационными и недопустимыми для такого крупного спортивного органа.
Функционер отметил, что рекомендации идут вразрез с главным принципом олимпизма и не позволяют обеспечивать равные права для всех спортсменов на международных турнирах.
В марте исполком МОК рекомендовал международным федерациям в случае допуска россиян до стартов осуществлять его индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах, а также исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами. По поводу участия российских спортсменов в Играх 2024 в Париже решения в МОК еще не приняли.
— Финальное решение еще не принято, мы ждем детальной информации от МОК. После этого можно делать какие то выводы и обсуждать варианты.
Российские спортсмены продолжают планомерную работу, участвуют в тренировочных сборах и соревнованиях на территории России и за ее пределами. Мы открыты к конструктивному международному диалогу и многие страны в Азии, Африке, Латинской Америке это понимают и поддерживают.
Мировой спорт невозможен без российских спортсменов, это важно понимать, если мы хотим говорить о качественном развитии спорта, — заявил министр «РГ».
Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.