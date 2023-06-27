«Мы по праву можем гордиться богатой историей отечественного спорта». Путин поздравил ветеранов спортивной отрасли
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов спортивной отрасли со 100 летием со дня создания государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта, отметив, что Россия является одним из лидеров по количеству обладателем олимпийских наград.
27 июня 1923 года было принято постановление ВЦИК РСФСР «Об образовании высшего и местных советов физической культуры трудящихся РСФСР».
— Мы по праву можем гордиться богатой историей отечественного спорта. Наша страна занимает одно из лидирующих мест по количеству олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Уже на рубеже XIX XX веков существовали многочисленные клубы, лиги и общества, объединяющие любителей различных спортивных дисциплин. Наши атлеты выступали на престижных соревнованиях, побеждали на Олимпийских играх. На весь мир прославились российские борцы и шахматисты, фигуристы и конькобежцы.
Важным этапом в развитии спорта высших достижений и массовой физической культуры стало основание в июне 1923 года Высшего совета физической культуры при ВЦИК. Во многом благодаря формированию государственной системы управления отраслью в разных регионах страны были открыты профильные образовательные учреждения, построены стадионы и ледовые дворцы, тренировочные и оздоровительные комплексы. Сегодня эта база совершенствуется, выходит на новый уровень. Служит укреплению замечательных традиций физкультурного движения и подготовке будущих чемпионов и рекордсменов, тренеров и наставников. Отрадно, что нынешнее поколение работников спортивной отрасли бережно хранит бесценный опыт и творческое наследие своих предшественников, успешно решает поставленные задачи, — приводит сайт Кремля поздравление Путина.
«Мы по праву можем гордиться богатой историей отечественного спорта». Путин поздравил ветеранов спортивной отрасли
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