Путин поздравил работников и ветеранов спортивной отрасли

Важным этапом в развитии спорта высших достижений и массовой физической культуры стало основание в июне 1923 года Высшего совета физической культуры при ВЦИК. Во многом благодаря формированию государственной системы управления отраслью в разных регионах страны были открыты профильные образовательные учреждения, построены стадионы и ледовые дворцы, тренировочные и оздоровительные комплексы. Сегодня эта база совершенствуется, выходит на новый уровень. Служит укреплению замечательных традиций физкультурного движения и подготовке будущих чемпионов и рекордсменов, тренеров и наставников. Отрадно, что нынешнее поколение работников спортивной отрасли бережно хранит бесценный опыт и творческое наследие своих предшественников, успешно решает поставленные задачи, — приводит сайт Кремля поздравление Путина.