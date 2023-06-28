Юлия Липницкая показала возвращение мужа из зоны СВО

Муж Липницкой получил повестку в армию в рамках частичной мобилизации, прошедшей в России осенью 2022 года. У бывших фигуристов в 2020 году родилась дочь Каталина.

Липницкая и Тарасенко познакомились на тренировках группы Этери Тутберидзе. До сих пор неизвестно, когда Юлия и Владислав поженились. Однако точно можно заявить о том, что обручальное кольцо на руке Липницкой появилось в 2020 году.