Юлия Липницкая показала возвращение мужа из зоны СВО
Олимпийская чемпионка российская фигуристка Юлия Липницкая поделилась видео возвращения мужа из зоны специальной военной операции (СВО). Её супругом является Владислав Тарасенко.
«А это папин отпуск», – гласит сообщение Липницкой.
Муж Липницкой получил повестку в армию в рамках частичной мобилизации, прошедшей в России осенью 2022 года. У бывших фигуристов в 2020 году родилась дочь Каталина.
Липницкая и Тарасенко познакомились на тренировках группы Этери Тутберидзе. До сих пор неизвестно, когда Юлия и Владислав поженились. Однако точно можно заявить о том, что обручальное кольцо на руке Липницкой появилось в 2020 году.
Юлия на Олимпиаде-2014 в Сочи завоевала золотую медаль в командном первенстве фигуристов.