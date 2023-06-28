ВАДА в 2022 году снизило контроль за РУСАДА и российскими спортсменами

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило о снижении контроля за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и российскими спортсменами в 2022 году.

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Это стало известно из годового отчёта ВАДА по соблюдению Всемирного антидопингового кодекса всеми её членами.

В качестве причин снижения контроля по сравнению с 2021 годом названы недопуск российских спортсменов на международные соревнованиях, а также запреты проводить крупные спортивные мероприятия в России. Данные санкции были введены после начала СВО на Украине

Примечательно, что РУСАДА до сих пор не соответствует кодексу ВАДА, а поэтому её деятельность требует усиленного мониторинга.