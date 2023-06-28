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ВАДА в 2022 году снизило контроль за РУСАДА и российскими спортсменами

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило о снижении контроля за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и российскими спортсменами в 2022 году.

ВАДА в 2022 году снизило контроль за РУСАДА и российскими спортсменами
© Betassist

Это стало известно из годового отчёта ВАДА по соблюдению Всемирного антидопингового кодекса всеми её членами.

В качестве причин снижения контроля по сравнению с 2021 годом названы недопуск российских спортсменов на международные соревнованиях, а также запреты проводить крупные спортивные мероприятия в России. Данные санкции были введены после начала СВО на Украине

Примечательно, что РУСАДА до сих пор не соответствует кодексу ВАДА, а поэтому её деятельность требует усиленного мониторинга.

9 мая по итогам исполкома ВАДА стало известно, что РУСАДА до сих пор не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу и продолжит оставаться в этом статусе до тех пор, пока не выполнит в полном объёме каждое из условий восстановления.