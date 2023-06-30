РУСАДА обратилось в Минспорт с просьбой принять меры к одной из спортивных федераций

"В соответствии с пунктом 14.2 Общероссийских антидопинговых правил при выявлении пяти и более случаев нарушения антидопинговых правил, допущенными спортсменами и (или) персоналом спортсменов, которые относятся каким-либо образом к общероссийской спортивной федерации, РУСАДА может обратиться в федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта с просьбой принять меры в отношении данной федерации, - сказала Логинова. - В том числе рассмотреть вопрос о целесообразности финансирования общероссийской спортивной федерации. По одной из спортивных федераций в данный момент рассматривается такое обращение".