Правительство Чехии запретило россиянам выступать на соревнованиях в стране

Правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России. Об этом сообщило в четверг информационное агентство ЧТК.

© РИА Новости

Одновременно был введен запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ.