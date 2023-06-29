Журова отреагировала на запрет россиянам участвовать в соревнованиях в Чехии

— Решение Чехии неудивительно. Несмотря на то что МОК разрешил российским спортсменам участвовать в нейтральном статусе, недружественные страны теперь будут поступать так, как Чехия. И в таком случае хотим ли мы участвовать в нейтральном статусе, если сейчас страны будут отказывать во въезде нашим спортсменам? И МОК ничего не сможет сделать. МОК же не нарушил Олимпийскую хартию, но у каждой страны есть свое законодательство, которое никак не связано с МОК. При этом международные федерации не станут переносить соревнования в угоду нам, не станут переносить какой либо турнир из Чехии, например, в Бразилию, которая готова нас принимать. Недружественные страны возьмут нас измором.



Президент России подписал указ о проведении «Игр дружбы» в 2024 году. Чехи, видимо, предвосхищая это, сообщают своим спортсменам, чтобы они не вздумали ехать в Россию. Но я и не рассчитывала, что европейские страны приедут к нам. Ну, пусть не приезжает Чехия. Зато к нам приедет Африка, Азия, Латинская Америка. Это больше, чем полмира, давайте быть честными. Так что все в порядке у нас, — сказала Журова «Матч ТВ».