Известный бодибилдер умер в возрасте 30 лет

Известный бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет
Известный немецкий бодибилдер Joesthetics (Джо Линднер) скончался в возрасте 30 лет. Об этом пишет Daily Record со ссылкой на родственников атлета.
Дата и место похорон пока неизвестны.
По данным газеты, у Линднера было почти 9 млн подписчиков в Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской и запрещена) и свыше 900 тыс. подписчиков на YouTube.
Joesthetics рассказывал в соцсетях о своем образе жизни, диете, давал советы по тренировкам. Подписчики ценили его за чувство юмора, откровенность, считали его харизматичным и сильным человеком.
«Покойся с миром, Джо. Я все еще проверяю свой телефон, ожидая твоего ответа, чтобы мы могли встретиться в спортзале», - написал на своей странице блогер Ноэль Дейзел.
Последний пост бодибилдера собрал большое количество комментариев. Фанаты подчеркнули, что память о Джо «будет жить в сердцах и умах миллионов людей, которых он вдохновил».