Известный бодибилдер умер в возрасте 30 лет

Известный немецкий бодибилдер Joesthetics (Джо Линднер) скончался в возрасте 30 лет. Об этом пишет Daily Record со ссылкой на родственников атлета.

© соцсети

Дата и место похорон пока неизвестны.

По данным газеты, у Линднера было почти 9 млн подписчиков в Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской и запрещена) и свыше 900 тыс. подписчиков на YouTube.

Joesthetics рассказывал в соцсетях о своем образе жизни, диете, давал советы по тренировкам. Подписчики ценили его за чувство юмора, откровенность, считали его харизматичным и сильным человеком.

«Покойся с миром, Джо. Я все еще проверяю свой телефон, ожидая твоего ответа, чтобы мы могли встретиться в спортзале», - написал на своей странице блогер Ноэль Дейзел.