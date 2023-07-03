Тарасова отреагировала на слова Родченкова о российском спорте

Тренер Тарасова заявила, что книга Родченкова о допинге в России не повлияет на спорт в стране
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что вторая книга информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова о допинге в России никак не повлияет на отечественный спорт. Ее слова приводит РИА Новости.
«Думаю, что нет, его книга не повлияет на роccийcкий cпорт, но неприятненько. А этот Родченков, он был причаcтен к допингу. Я и первую его книгу не читала», — cказала Тараcова.
Родченков сообщил о выпуске новой книги с допинговыми разоблачениями России. Также он выразил надежду, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит россиянам участвовать в соревнованиях.
В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.