Тарасова отреагировала на слова Родченкова о российском спорте

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что вторая книга информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова о допинге в России никак не повлияет на отечественный спорт. Ее слова приводит РИА Новости.

«Думаю, что нет, его книга не повлияет на роccийcкий cпорт, но неприятненько. А этот Родченков, он был причаcтен к допингу. Я и первую его книгу не читала», — cказала Тараcова.

Родченков сообщил о выпуске новой книги с допинговыми разоблачениями России. Также он выразил надежду, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит россиянам участвовать в соревнованиях.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.